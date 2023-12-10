Росіяни атакують ударними дронами відразу кілька південних областей, - Повітряні сили

Російські війська атакують ударними БПЛА південні області, зокрема рух "Шахедів" було зафіксовано в Херсонській, Одеській, Миколаївській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Повітряних сил ЗС України в неділю ввечері.

У ряді повідомлень Повітряних сил зазначається:

Рух БПЛА типу "Shahed" з Херсонської області в напрямку Миколаївської області

Рух ударних БПЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області!

Ворожі ударні БПЛА на Миколаївщині рухаються в напрямку Кіровоградської області. Ударні БпЛА на Кіровоградщині рухаються у північно-західному напрямку.

Напрямок руху - Чорноморськ, Південне, Коблеве", а також зазначено, що "ударні БПЛА на Кіровоградщині рухаються в північно-західному напрямку.

Очаків – ворожі БпЛА наближаються з Чорного моря!

Чергова група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса, Южне, Коблеве).