Скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради, - Зеленський провів бесіду з фон дер Ляєн
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі президента Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Підтримую постійний контакт із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
У телефонній розмові скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради.
Дякую за високу оцінку нашої роботи з виконання всіх рекомендацій Єврокомісії.
Розраховуємо на позитивне рішення щодо виділення €50 млрд та початку переговорів про вступ України до ЄС.
Європа має рішуче захищати свої цінності та свою єдність. Знаю, що ми можемо розраховувати на підтримку з боку пані Президента в цьому".