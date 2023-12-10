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Скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради, - Зеленський провів бесіду з фон дер Ляєн

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Скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради, - Зеленський провів бесіду з фон дер Ляєн
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі президента Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Підтримую постійний контакт із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

У телефонній розмові скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради.

Дякую за високу оцінку нашої роботи з виконання всіх рекомендацій Єврокомісії.

Розраховуємо на позитивне рішення щодо виділення €50 млрд та початку переговорів про вступ України до ЄС.

Європа має рішуче захищати свої цінності та свою єдність. Знаю, що ми можемо розраховувати на підтримку з боку пані Президента в цьому".

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Топ коментарі

  • Петро Якимчук c52484dc
    Це воно з Аргентини координує позиції з ЄС? Краще вже не повертайся, нещастя!
  • Serhiy Talatynnik
    От вже заступник дєрмака і розійшовся і в Аргентину і з Гандурасом і Нікарагуа перевів потужні переговори а в Сенат США ніт бо не начасі.
  • mce mce
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