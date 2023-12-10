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Зеленський розпочинає робочий візит до США, планується зустріч з Байденом, - Офіс президента

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Зеленський розпочинає робочий візит до США, планується зустріч з Байденом, - Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський 11 грудня розпочинає візит до США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Офісу президента.

У повідомленні зазначається: "11 грудня Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Президент України зустрінеться з Президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів.

Володимир Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році".

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Топ коментарі

  • Urs
    буде скаржитись Байдену на політичну активність Залужного?
  • Герхард
    Щось я не розумію.

    За останні пару місяців з зустрічами у США:
    - Єрмак обісрався раз.
    - Єрмак обісрався два.
    - ЗЄ обісрався.
    - Делегація СН обісралася.

    Ну ясно же, що проблема саме у тих, хто від влади їде і лізе у США.

    Що ще цей тупорилий утирок хоче всім продемонструвати?
  • Топ Ган
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