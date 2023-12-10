Сенатор Мерфі про допомогу Україні: Білий дім збирається бути більш активним цього тижня

Білий дім має намір посилити взаємодію з американськими законодавцями, намагаючись укласти двопартійну угоду, яка б передбачала надання військової допомоги Україні та Ізраїлю з одночасним посиленням безпеки кордонів США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив сенатор-демократ Кріс Мерфі, провідний переговірник від Демократичної партії, якого цитує агентство Reuters.

Республіканці наполягають на тому, що додаткове фінансування для України має супроводжуватися серйозними змінами у сфері безпеки кордонів США.

Двопартійна група сенаторів, які намагаються знайти компроміс, досягла незначного прогресу менш ніж за тиждень до того, як Конгрес США піде на різдвяні канікули.

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"Білий дім збирається бути більш активним цього тижня", – заявив сенатор Кріс Мерфі.

Він сказав, що важливо знати, чи підпише Джо Байден якусь перспективну угоду.

За словами Мерфі, нинішні вимоги республіканців щодо безпеки кордонів є необґрунтованими, і Республіканська партія "грає в ігри з безпекою світу", пов'язуючи військову допомогу із заходами безпеки кордонів США.

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