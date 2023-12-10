Сенатор Мерфі про допомогу Україні: Білий дім збирається бути більш активним цього тижня
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив сенатор-демократ Кріс Мерфі, провідний переговірник від Демократичної партії, якого цитує агентство Reuters.
Республіканці наполягають на тому, що додаткове фінансування для України має супроводжуватися серйозними змінами у сфері безпеки кордонів США.
Двопартійна група сенаторів, які намагаються знайти компроміс, досягла незначного прогресу менш ніж за тиждень до того, як Конгрес США піде на різдвяні канікули.
"Білий дім збирається бути більш активним цього тижня", – заявив сенатор Кріс Мерфі.
Він сказав, що важливо знати, чи підпише Джо Байден якусь перспективну угоду.
За словами Мерфі, нинішні вимоги республіканців щодо безпеки кордонів є необґрунтованими, і Республіканська партія "грає в ігри з безпекою світу", пов'язуючи військову допомогу із заходами безпеки кордонів США.