Відкрито публічний доступ до Реєстру декларацій, - НАЗК
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАЗК.
Як зазначається, доступ відкрито на виконання вимог ухваленого Верховною Радою України Закону № 3384-ІХ з урахуванням заходів безпеки, визначених п. 2-11 Прикінцевих положень Закону України "Про запобігання корупції".
Також у НАЗК повідомили, що якщо в Реєстрі відсутня декларація певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу.
"Вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі", - йдеться в повідомленні.
Як нагадали в НАЗК, на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Усі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично.
При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб’єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб Збройних Сил України.
Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.