Відкрито публічний доступ до Реєстру декларацій, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції 10 грудня 2023 року забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАЗК.

Як зазначається, доступ відкрито на виконання вимог ухваленого Верховною Радою України Закону № 3384-ІХ з урахуванням заходів безпеки, визначених п. 2-11 Прикінцевих положень Закону України "Про запобігання корупції".

Також у НАЗК повідомили, що якщо в Реєстрі відсутня декларація певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу.

"Вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: НАЗК у грудні відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій

Як нагадали в НАЗК, на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Усі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично.

При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб’єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб Збройних Сил України.



Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

Читайте: 10 грудня вночі відкриється публічний доступ до Реєстру е-декларацій, - голова НАЗК Новіков