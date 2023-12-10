Кількість біженців з України в ЄС у жовтні зросла на 51,8 тисяч, - Євростат

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС на кінець жовтня 2023 року мали 4 млн 238,01 тис. громадян, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Євростат.

"Порівняно з кінцем вересня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту від України в ЄС зросла в усіх країнах ЄС, окрім Данії, де вона знизилася на 4,5% (-1 700 осіб). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+20 465; +1,7%), Чехії (+6 490; +1,8%) і Нідерландах (+4 005; +3,0%)", - йдеться в повідомленні.

У жовтні приріст становив 1,2%, або 51,8 тис. осіб, порівняно з 0,8% у вересні, 1% у серпні, по 1,1% у липні та червні і 1,4-1,3% у травні та квітні. Усі ці сім місяців найбільший приріст спостерігався в Німеччині - сумарно понад 150 тис. осіб, за якою йде Чехія - 53,8 тис.

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Станом на кінець жовтня основними країнами ЄС, які прийняли біженців із України, були Німеччина (1 млн 215,37 тис. осіб; 28,7% від загальної кількості), Польща (960,62 тис. осіб; 22,7%) і Чехія (364,45 тис. осіб; 8,6%). Сумарна частка цих трьох країн становить 60,0%.

У вересні четвертою за кількістю біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС залишалася Іспанія - 189,95 тис., а замикала п'ятірку Болгарія зі 168,30 тис.

Понад 100 тис. таких осіб на кінець вересня цього року були також в Італії - 161,66 тис., Румунії - 142,34 тис., Нідерландах - 139,63 тис. і Словаччині - 111,62 тис.

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Від 50 тис. до 100 тис. їх налічували в Ірландії - 97,32 тис., Австрії - 81,30 тис., Литві - 73,72 тис., Бельгії - 72,67 тис., Франції - 65,30 тис. (дані про дітей переважно не включені - Євростат), Швейцарії - 66,13 тис., Фінляндії - 62,52 тис., Португалії - 57,98 тис. і Норвегії - 60,98 тис.

Далі йдуть Латвія - 43,33 тис., Швеція - 42,53 тис., Естонія - 35,86 тис., Данія - 35,74 тис., Угорщина - 33,33 тис., Греція - 26,44 тис., Хорватія - 22,70 тис., Кіпр - 18,64 тис., Люксембург - 4,19 тис., Ісландія - 3,62 тис., Мальта - 1,94 тис. і Ліхтенштейн - 0,54 тис.

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