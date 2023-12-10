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Фон дер Ляєн про підтримку України: Наш обов’язок і наші інтереси - стояти на їхньому боці стільки, скільки буде потрібно

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Фон дер Ляєн про підтримку України: Наш обов’язок і наші інтереси - стояти на їхньому боці стільки, скільки буде потрібно
Перемога Росії в Україні становить загрозу для її європейських сусідів, деякі з яких є членами Європейського Союзу, тому важливою є підтримка України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми завдячуємо нашим нинішнім миром і процвітанням перемозі союзників у Другій світовій війні, а також миру, який став можливий завдяки будівництву Європи і захисту НАТО. Українці борються за те ж саме, і наш обов'язок і наші інтереси - стояти на їхньому боці стільки, скільки буде потрібно", - заявила вона.

Фон дер Ляєн попередила, що перемога Росії в Україні становить загрозу для її європейських сусідів, деякі з яких є членами Європейського союзу.

"Російський диктатор Володимир Путін не приховує своїх амбіцій щодо відтворення Росії з імперськими масштабами минулого. Тому перемога Росії вплине на стабільність нашого континенту, нашу здатність жити в мирі та наше довгострокове процвітання", - наголосила вона, додавши, що "тільки українці повинні визначити умови для справедливого та міцного миру".

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Топ коментарі

  • Луиза Пивдень
    Так , треба підтримувати Україну...не дивлячись на злизьку та перелякану зелену зграю
  • Герхард
    І ані слова про те, що нібито, за словами ЗЄ, вони сьогодні спілкувалися.

    Або Фон дер Ляєн настільки не придає цьому уваги, або ЗЄ, як завжди, збрехав.
  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    Одне бла...бла...бла.... може краще не гучні заяви робити а приборкати злочинців й посібників рашистов які блокують України кордони?!
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