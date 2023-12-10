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У Снігурівці на Миколаївщині пролунали вибухи

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У Снігурівці на Миколаївщині пролунали вибухи
У Снігурівці Миколаївської області пролунали вибухи.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, передає Цензор.НЕТ.

"У Снігурівці було чутно вибухи. Прошу мешканців міста відійти від вікон, залишатись у безпечному місці та дотримуватись правила двох стін. Наразі уточнюємо інформацію про можливі пошкодження або постраждалих. Також є велике прохання - нічого не знімати і не викладати в інтернет", - написав він.

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