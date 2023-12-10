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У Чернівцях затримали п’яного водія автобуса - алкоголь у його крові перевищував норму в 11 разів, - Нацполіція

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У Чернівцях затримали п’яного водія автобуса - алкоголь у його крові перевищував норму в 11 разів, - Нацполіція
У Чернівцях правоохоронці затримали п’яного водія маршрутного автобуса, який возив людей. Про те, що водій перебуває напідпитку, повідомили пасажири.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції Чернівецької області

Правоохоронці отримали повідомлення про те, що водій порушує ПДР, у неділю приблизно о 15:00. Автобус зупинили на автовокзалі на вулиці Руській.

На час зупинки в салоні автобусу перебували пасажири. Під час перевірки документів патрульні з’ясували, що 59-річний водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. А результат перевірки за допомогою "Драгера" показав позитивний результат — 2,28 проміле, що більше ніж в 11 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові.

Водія відсторонили від керування та склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

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Топ коментарі

  • Kan Kan 21c2f560
    Та в нас в державних органах наркомани роками керують і немає навіть статті, за якою їх можна відсторонити від керма
  • Anders Steiberg d477f1f8
    "Добрые армянские блюстители морали не изнасиловали, а только обрили российскую блогершу, сходившую по нужде в центре Еревана. ВИДЕО

    В Ереване местные жители, члены движения "Хайтарак", побрили наголо и облили марганцовкой блогершу Юлию Финесс.

    "Как мы и говорили, любая мразь, осквернившая нашу землю, будет наказана", - приводит "Телеграм"-канал Baza слова активистов, недовольных поведением блогерши в столице Армении.
  • Urs
    автобус конфіскують на користь ЗСУ?
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