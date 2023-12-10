Ми справді цінуємо свободу, - Зеленський провів зустріч з новообраним президентом Аргентини Мілеєм. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Буенос-Айресі з новообраним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Буенос-Айрес. Зустрівся з Хав’єром Мілеєм та привітав його з офіційним вступом на посаду Президента Аргентини.

Сьогодні на площах і вулицях Буенос-Айреса дуже часто звучало слово "свобода" – libertad. І це поєднує нас – Україну та Аргентину. Ми справді цінуємо свободу, ми справді її захищаємо й ми справді готові зміцнювати свободу разом".