НАТО не чекатиме, доки Росія відновить армію, відбувається нарощування сил, - посол США Сміт
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві посла США у НАТО Джуліани Сміт.
За словами посла, навіть якщо відновлення збройних сил Росії після закінчення її війни проти України займе кілька років, НАТО потрібно виходити з того, що Кремль буде здатний на нову агресію.
"Важливо, що НАТО не чекатиме. НАТО дуже зосереджене на ваших (Латвії та інших країн Балтії. - Ред.) потребах безпеки просто зараз", - сказала Сміт.
За її словами, вже є добрі новини в галузі оборонної промисловості - у США вдалося суттєво збільшити виробництво зброї та боєприпасів, наприклад, практично подвоїти випуск снарядів калібру 155 мм.
Вона також додала, що європейським країнам також вдалося збільшити виробництво.
Посол зазначила, що у багатьох країнах Європи оборонні підприємства перейшли на цілодобову роботу і застосовують "дуже творчі та новаторські підходи", щоб і "поповнити запаси армій НАТО, що скоротилися, і забезпечити Україну всім, що їй необхідно".