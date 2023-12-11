НАТО не чекатиме, доки Росія відновить армію, відбувається нарощування сил, - посол США Сміт

НАТО не збирається чекати, доки Росія відновить свої збройні сили після поразки в Україні, і забезпечить своїх членів та союзників усім необхідним для оборони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві посла США у НАТО Джуліани Сміт.

За словами посла, навіть якщо відновлення збройних сил Росії після закінчення її війни проти України займе кілька років, НАТО потрібно виходити з того, що Кремль буде здатний на нову агресію.

"Важливо, що НАТО не чекатиме. НАТО дуже зосереджене на ваших (Латвії та інших країн Балтії. - Ред.) потребах безпеки просто зараз", - сказала Сміт.

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За її словами, вже є добрі новини в галузі оборонної промисловості - у США вдалося суттєво збільшити виробництво зброї та боєприпасів, наприклад, практично подвоїти випуск снарядів калібру 155 мм.

Вона також додала, що європейським країнам також вдалося збільшити виробництво.

Посол зазначила, що у багатьох країнах Європи оборонні підприємства перейшли на цілодобову роботу і застосовують "дуже творчі та новаторські підходи", щоб і "поповнити запаси армій НАТО, що скоротилися, і забезпечити Україну всім, що їй необхідно".

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