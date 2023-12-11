Макрон підтвердив, що Франція підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС
Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу за підсумками сьогоднішньої телефонної розмови Володимира Зеленського й Емманюеля Макрона.
Зазначається, що президент Франції привітав ухвалення "кількох вирішальних законодавчих актів, зокрема, щодо прав національних меншин, реформування системи правосуддя та боротьби з корупцією".
"Таким чином, Україна демонструє свою рішучість негайно відреагувати на рекомендації, надані їй Європейською комісією", - заявили в Єлисейському палаці.
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При цьому наголошується, що Франція готова "надати всю необхідну економічну, військову та гуманітарну допомогу Україні з метою відновлення її суверенітету та територіальної цілісності".