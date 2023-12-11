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Макрон підтвердив, що Франція підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС

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Макрон підтвердив, що Франція підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС
Напередодні засідання Європейської Ради Емманюель Макрон підтвердив підтримку з боку Франції початку переговорів про вступ України до ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу за підсумками сьогоднішньої телефонної розмови Володимира Зеленського й Емманюеля Макрона.

Зазначається, що президент Франції привітав ухвалення "кількох вирішальних законодавчих актів, зокрема, щодо прав національних меншин, реформування системи правосуддя та боротьби з корупцією".

"Таким чином, Україна демонструє свою рішучість негайно відреагувати на рекомендації, надані їй Європейською комісією", - заявили в Єлисейському палаці.

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При цьому наголошується, що Франція готова "надати всю необхідну економічну, військову та гуманітарну допомогу Україні з метою відновлення її суверенітету та територіальної цілісності".

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Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Дякуємо Францію за підтримку України!
    Слава Захисникам України
  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    Головне вступ у НАТО!!! ЄС то другорядне..... а то й взагалі не потрібне на думку більшості Британців.
  • Юрий Смадченко
    орбанам і їм подібним в НАТО і ЕС готують сюриз,
    шлях долається тими хто докладає зусиль
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