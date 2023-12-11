Ракетні війська Сил оборони протягом 9 грудня вразили 3 райони зосередження окупантів та 1 склад, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 10 грудня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повдомленні зазначається: "Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 складу боєприпасів російських окупантів".