Росію необхідно зупинити в Україні, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що необхідно зупинити Росію в Україні, щоб вона не змогла напасти на країни НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Держсекретар вважає, що Росія може напасти на країни НАТО та спровокувати ширший конфлікт, до якого можуть бути залучені Сполучені Штати.

Також Блінкен похвалив ЗСУ за успіхи на фронті.

"Вони досягли значного прогресу за останній рік, відбили російську агресію, повернувши більше половини території, захопленої Росією з лютого 2022 року", - сказав Держсекретар.

Блінкен вважає, що якщо Конгрес не схвалить запит на допомогу Україні, то це буде вигідно трьом країнам.

"Єдині люди, які були б щасливими, якби запит на додатковий бюджет не був проголосований і не затверджений Конгресом, сидять у Москві, Тегерані та Пекіні", - заявив Блінкен.

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