Зранку рашисти атакували Київ балістикою, ППО збила 8 ракет

Сьогодні, 11 грудня, близько 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами по Києву, попередньо, балістичного типу.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Зранку у Києві пролунала серія вибухів від роботи ППО, до сигналу повітряної тривоги. Країна-агресор атакувала балістичними ракетами.

"Внаслідок атаки ворога уламок ракети пошкодив у Дарницькому районі недобудовану будівлю. Пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок упав на газон. Четверо людей - всі дорослі - постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці. Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", - зазначив Кличко.

За даними Повітряних сил ЗСУ, знищено вісім повітряних цілей, які летіли у напрямку столиці по балістичній траєкторії.

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