Велика Британія та Норвегія очолять морську коаліцію для допомоги Україні

Нове об’єднання Великої Британії та Норвегії постачатиме кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ для зміцнення здібностей ведення бойових дій на морі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом зазначається, що коаліція надасть довгострокову підтримку Україні, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки в Чорному морі.

Морська коаліція тісно співпрацюватиме з українськими ВМС та Міністерством оборони з метою розвитку низки спроможностей, включаючи швидкий розвиток морських сил у Чорному морі, продовження розбудови української морської піхоти та річкових патрульних кораблів для захисту прибережних і внутрішніх водних шляхів, повідомляє сайт британського уряду.

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Ця подія є початком "нових цілеспрямованих зусиль" Великої Британії, Норвегії та інших союзників щодо зміцнення морських можливостей України в довгостроковій перспективі.

Ініціатива стане частиною "низки нових коаліцій", сформованих між членами НАТО з метою забезпечення довготривалої військової підтримки України.