Велика Британія та Норвегія очолять морську коаліцію для допомоги Україні
Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
Загалом зазначається, що коаліція надасть довгострокову підтримку Україні, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки в Чорному морі.
Морська коаліція тісно співпрацюватиме з українськими ВМС та Міністерством оборони з метою розвитку низки спроможностей, включаючи швидкий розвиток морських сил у Чорному морі, продовження розбудови української морської піхоти та річкових патрульних кораблів для захисту прибережних і внутрішніх водних шляхів, повідомляє сайт британського уряду.
Ця подія є початком "нових цілеспрямованих зусиль" Великої Британії, Норвегії та інших союзників щодо зміцнення морських можливостей України в довгостроковій перспективі.
Ініціатива стане частиною "низки нових коаліцій", сформованих між членами НАТО з метою забезпечення довготривалої військової підтримки України.