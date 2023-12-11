Байден зустрінеться з Зеленським у Вашингтоні 12 грудня
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Президент США Джо Байден зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні 12 грудня. Обговорюватимуть ситуацію з американською допомогою Україні.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Байден запросив президента України Володимира Зеленського до Білого дому на зустріч у вівторок, 12 грудня", – йдеться у повідомленні.
Далі пояснюється, що лідери планують обговорити "термінові потреби України та життєву важливість продовження підтримки Сполучених Штатів".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочне свій візит до США.