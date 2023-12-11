Сили ППО вночі знищили 8 балістичних ракет та 18 "шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" із окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек. А зранку - балістичними ракетами

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Біло зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Вони були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість – на Миколаївщині.

Близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області РФ.

"Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр", - йдеться в повідомленні.

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