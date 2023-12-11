Росія готується до тривалої війни та посилює кампанію дезінформації, - прем’єрка Естонії Каллас

Швидкого рішення війни Росії проти України не варто очікувати. Кремль посилює кампанію дезінформації, щоб підірвати західну підтримку України.

Про це заявила прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас в статті для RND, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.

"Нам потрібен план на довгу боротьбу. Це тільки по-людськи ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. Є також надія на переговори. Це надія на те, що наша згода на успішне захоплення земель у XXI столітті задовольнить апетит Росії. Бажання вести переговори йде від тих, хто хоче за будь-яку ціну стабілізувати стосунки з Росією", – заявила Каллас.

Вона зазначила, що погрози з боку керівників РФ та пропаганда ядерної війни покликані залякати Захід.

"Розпалюючи страх, російське керівництво хоче змінити сприйняття війни в трансатлантичному співтоваристві. Це веде нас до пастки самостримування, викликаної страхом ескалації. Через цей страх деякі стверджують, що допомога Україні в захисті від агресії означає ескалацію. Моя відповідь на це: захист – це не провокація. Росію провокує не опір, а слабкість", – написала прем'єрка.

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Також політикиня попередила, що Росія посилює дезінформацію у Facebook, Telegram, TikTok, YouTube та Instagram, щоб переконати демократичні країни відмовитися від підтримки України.