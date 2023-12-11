На лівобережжі Дніпра тривають бої біля Кринків, ЗСУ контролюють та зберігають позиції, - ISW

ЗСУ зберігають позиції на лівому березі Дніпра, біля Кринків ведуть бої з ворогом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

10 грудня ЗСУ продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області. За інформацією Генштабу ЗСУ, Сили оборони утримують позиції на східному березі Дніпра і завдають ударів по російських позиціях у цьому районі.

Російський військовий блогер заявив, що українські війська захопили нові позиції на острові Великий Потьомкін (на південний захід від міста Херсон), хоча ISW оцінює, що українські сили вже контролюють весь острів. Також російські блогери зазначають, що бої тривають біля села Кринки (30 км на північний схід від Херсона), українські сили мають стабільно високий темп операцій у цьому районі.

Також Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких нібито видно, як невизначені підрозділи Повітряно-десантних військ проводять повітряну розвідку українських позицій на західному (правому) березі Дніпра.

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