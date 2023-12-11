Велика Британія створить орган нагляду за дотриманням санкцій проти Росії

Уряд Великої Британії оголосив, що створює нове відомство, яке займеться боротьбою з обходом санкцій проти Росії - Бюро застосування торгових санкцій.

Про це пише BBC, інформує Цензор.НЕТ

Зазначається, що Бюро розпочне роботу у 2024 році та розслідуватиме потенційні випадки обходу санкцій, призначатиме покарання і передаватиме матеріали відомствам, уповноваженим порушувати кримінальні справи. Також фахівці відомства допомагатимуть компаніям порадами, як уникнути випадкового порушення санкцій.

Бюро контролюватиме діяльність британських компаній, які відправляють товари в Росію через треті країни. Воно створюється на додаток до вже працюючого Бюро застосування фінансових санкцій (Office of Financial Sanctions Implementation).

"Ми робимо все, щоб зупинити військову машину Путіна. Це має на увазі і боротьбу з тими, хто уникає санкцій, і позбавлення Росії технологій і доходів, які потрібні їй для продовження злочинної війни. Те, про що ми сьогодні оголошуємо, допоможе нам у цьому і ясно покаже порушникам правил, що їм від нас нікуди не сховатися", - наголосила заступниця міністра з промисловості та економічної безпеки Нусрат Гані.

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