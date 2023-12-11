Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 339 850 осіб (+1030 за добу), 5655 танків, 8070 артсистем, 10560 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 339 850 російських загарбників.