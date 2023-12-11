Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 339 850 осіб (+1030 за добу), 5655 танків, 8070 артсистем, 10560 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 339 850 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 339850 (+1030) осіб,
танків - 5655 (+19) од,
бойових броньованих машин - 10560 (+31) од,
артилерійських систем - 8070 (+6) од,
РСЗВ - 919 (+0) од,
засоби ППО - 605 (+0) од,
літаків - 324 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6154 (+18),
крилаті ракети - 1586 (+0),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 10636 (+13) од,
спеціальна техніка - 1168 (+6)