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Угорщина на саміті ЄС блокує усі питання щодо України

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Угорщина на саміті ЄС блокує усі питання щодо України
На саміті Європейського Союзу в Брюсселі Угорщина послідовно блокує усі питання, які пов’язані з Україною.

Про це пише у своєму X (Twitter) кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що посли ЄС в Брюсселі увесь день провели у зустрічах.

"Посли ЄС зустрічалися сьогодні весь день (неділя) у Брюсселі. Жодного руху, оскільки Угорщина, як і раніше, блокує все, що пов'язано з Україною. Якщо питання буде вирішено, то його винесуть на саміт ЄС, який відбудеться 14-15 грудня", - відзначив Йозвяк.

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Топ коментарі

  • vterra w
    жирний орк на зарплаті у х#йла,
    чим йому ще займатися
  • Старый Котяра 91554d72
    От до чого доводить панькання з зауралськими циганами. Вони блокують не тільки питання пов'язані Україною, але все, що не вигідне Кремлю.
  • олег блиновский
    До чого тут якийсь закон, чи то про мову, чи ще про щось, що прийме Україна із забаганок орбана?? Так цим цю ворожу наволоч не зупинити!?Тут напевно багато чого, продажна політична проституція, мародерство на війні без честі і совісті, путінське бабло, обіцяне Закарпаття після путінської перемоги, все буде робитись для ослаблення, падіння, знищення України, ненависть до українців аж пре і Світ це бачить, і мовчить..???
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