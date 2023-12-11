Угорщина на саміті ЄС блокує усі питання щодо України

На саміті Європейського Союзу в Брюсселі Угорщина послідовно блокує усі питання, які пов’язані з Україною.

Про це пише у своєму X (Twitter) кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що посли ЄС в Брюсселі увесь день провели у зустрічах.

"Посли ЄС зустрічалися сьогодні весь день (неділя) у Брюсселі. Жодного руху, оскільки Угорщина, як і раніше, блокує все, що пов'язано з Україною. Якщо питання буде вирішено, то його винесуть на саміт ЄС, який відбудеться 14-15 грудня", - відзначив Йозвяк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союзники Орбана просуватимуть у США припинення допомоги Україні, - The Guardian