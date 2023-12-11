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Зеленського запросили виступити перед сенаторами США, - CNN

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Зеленського запросили виступити перед сенаторами США, - CNN
Президент України Володимир Зеленський може виступити на зустрічі сенаторів під час візиту до США.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що главу держави запросили виступити на зустрічі всіх сенаторів лідер більшості Чак Шумер та лідер республіканської партії Мітч Макконнелл. Також з Зеленським зустрінеться спікер Палати представників Майк Джонсон.

У Білому домі наголосили, що візит Зеленського до США та його зустріч із президентом Джо Байденом "покликана підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України у його захисті від жорстокого вторгнення Росії".

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"Оскільки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєву важливість продовження підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент", - заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочне свій візит до США. 12 грудня він має зустрітися з президентом США Джо Байденом.

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Топ коментарі

  • Hulio
    Без суфльора буде 3.14***ц !
  • Яр Холодний
    Все-таки не "відкрутився" "Блазень" від "виклику на килим" Зараз буде "большая порка" "Розкладуть на лавці" і "відшмагають різками" Це "просвітлює розум" і "налаштовує на критичне сприйняття реальності"!
  • Trevo Trow
    Бійці на фронті потерпають від нестачі зброї, а це карликове одоробло мало того, що під коксом виступ перед сенатом скасовує, та ще й опозицію не випускає за кордон для зустрічей з партнерами щодо допомоги Україні, бо мстивого заздрісного недорікуватого дріб'язкового клоуна душить зелена жаба через срані рейтинги.
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