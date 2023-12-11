Зеленського запросили виступити перед сенаторами США, - CNN
Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що главу держави запросили виступити на зустрічі всіх сенаторів лідер більшості Чак Шумер та лідер республіканської партії Мітч Макконнелл. Також з Зеленським зустрінеться спікер Палати представників Майк Джонсон.
У Білому домі наголосили, що візит Зеленського до США та його зустріч із президентом Джо Байденом "покликана підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України у його захисті від жорстокого вторгнення Росії".
"Оскільки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєву важливість продовження підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент", - заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочне свій візит до США. 12 грудня він має зустрітися з президентом США Джо Байденом.