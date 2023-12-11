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Ігнат про нічну атаку на Київ: Були лічені хвилини для знищення балістики

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Ігнат про нічну атаку на Київ: Були лічені хвилини для знищення балістики
Цієї ночі у Києві та Київській області тривогу оголосили відразу після перших вибухів, оскільки балістичні ракети летять швидко, а сили ППО мають лічені хвилини на реагування на загрозу.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, росіяни цієї ночі запустили ракети, що летять балістичною траєкторією з північного напрямку. Ймовірно, ворог здійснював пуски з території Брянської області.

"Ви знаєте, що таке балістика, тому і час на оголошення повітряної тривоги обмежений. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко. Буквально - лічені хвилини для того, аби відреагувати протиповітряній обороні і їх знищити", - пояснив Ігнат.

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Як повідомлялося, сьогодні, 11 грудня, близько 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами по Києву, попередньо, балістичного типу. За даними Повітряних сил, сили ППО вночі знищили 8 балістичних ракет та 18 "шахедів".

Топ коментарі

  • Opanas Opanas
    Спочатку були вибухи, а потім - тривога. Але головне,- що позбивали.
  • Психіатрична Лікарня 2
    "Ви знаєте, що таке балістика
    ==
    балістика - це наука, а ти - неук.
  • Чайка Київ
    Дякуємо, рідненькі.
    Бог у поміч
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