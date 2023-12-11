У США 48% виборців вважають, що Байден витрачає "занадто багато" грошей на допомогу Україні, - FT
Про це пише видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Так, 48% опитаних вважають, що США витрачають "занадто багато" на військову та фінансову допомогу, щоб підтримати Україну.
27% вважають, що Вашингтон витрачає "правильну суму", 11% заявили, що США витрачають недостатньо.
Опозиція була особливо помітна серед республіканців: 65% опитаних заявили, що США витрачають занадто багато на Україну, порівняно з приблизно половиною –– 52% - незалежних і лише третиною –– 32% - демократів.
Ці висновки були зроблені в той час, коли президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес, який різко розділився, схвалити масштабний пакет витрат на безпеку в розмірі 111 мільярдів доларів, що включає близько 60 мільярдів доларів для України, а також фінансування для Ізраїлю і Тайваню.
Хоча в опитуванні FT-Michigan Ross допомога Ізраїлю отримала велику підтримку, дослідження виявило значний рівень скептицизму щодо допомоги державі в її війні проти ХАМАС.
40% опитаних заявили, що США витрачають "занадто багато" на військову та фінансову допомогу Ізраїлю, тоді як 30% заявили, що Вашингтон витрачає"правильну суму".
Високий рівень незгоди з наданням військової допомоги Ізраїлю та Україні відбувається на тлі постійного занепокоєння станом американської економіки: лише 25% респондентів оцінили стан економіки США як "добрий" або "відмінний".