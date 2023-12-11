Ворог міг вдарити по Києву балістичними ракетами "Іскандер-М" або зенітними С-400. Тип уточнюється, - Ігнат

Наразі достеменно не відомо, який саме тип ракет використав ворог під час нічної атаки на Київ. Це могли бути балістичні Іскандер–М, або зенітні керовані ракети С-400.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"...Тип уточнюється. Це значення особливого не має, коли всі цілі збиті. Але тим фахівцям, які зараз документують чергові злочини РФ, це зробити непросто, бо ракети, які знищуються у повітрі, вибухають і розлітаються на шматки, які потім горять. Ідентифікувати можна краще за все за двигунами, які в тих ракетах. Тому треба дочекатись висновків. Які саме були ракета: балістичні Іскандер–М, або зенітні керовані ракети С-400", - сказав речник.

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Ігнат підкреслив, що добре відпрацювали сили ППО, захистивши дуже багато людей у Києві.

Як повідомлялося, сьогодні, 11 грудня, близько 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами по Києву, попередньо, балістичного типу. За даними Повітряних сил, сили ППО вночі знищили 8 балістичних ракет та 18 "шахедів".