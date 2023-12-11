В Європі зростає занепокоєння через ослаблення армій та порожні арсенали, - The Wall Street Journal

В Європі зростають тривожні настрої з приводу спорожнілих військових арсеналів, сприяє цьому і позиція Сенату США щодо надання допомоги Україні.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом багатьох останніх років в Європі значно скоротилися промислові можливості з виробництва зброї. З урахуванням обмежених бюджетів і повільного економічного зростання виправити ситуацію буде непросто. Тим більше, що більша частина населення виступає проти нарощування військових витрат за рахунок скорочення соціальних зобов'язань.

"Європа "систематично демілітаризувалася, тому що їй не потрібно було витрачати гроші" завдяки відсутності очевидної загрози та військовому домінуванню США в усьому світі", - розповів професор військових досліджень Університету Уоріка Ентоні Кінг.

Війна в Україні показала глибину проблеми Європи. Захід упевнений, що поки російська військова спецоперація триває в межах України, європейським країнам нічого не загрожує. Однак перемога Москви може призвести до виникнення гарячих точок на інших територіях.

Видання зазначає, що армія Великої Британії, яка є провідним військовим союзником США та має найбільший бюджет на оборону серед європейських країн, має лише близько 150 танків та 12 далекобійних артилерійських систем. Франція менше ніж 90 одиниць важкої артилерії. А Німеччині боєприпасів вистачило б на два дні боїв. Данія не має важкої артилерії, підводних човнів і систем протиповітряної оборони.

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"Хоча сукупна економічна і промислова міць країн НАТО перевершує економічну і промислову міць Росії та її союзників, але зараз РФ попереду. Україна зараз веде війну на виснаження, і якщо ми не візьмемося серйозно за виробництво боєприпасів, загроза війни, швидше за все, наблизиться до нас впритул", - заявив колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Раніше європейські країни пообіцяли надати допомогу Києву на мільярди доларів, але, окрім економічних проблем, стикаються з обмеженнями на виробництво озброєнь. Якщо США відмовиться від надання основної частини допомоги, Європа не матиме запасів, щоб компенсувати різницю, а також не зможе поповнити запаси для України і відновити свої власні сили одночасно. Голова військового комітету НАТО, голландський адмірал Роб Бауер, заявив цього року, що Європа зараз може "побачити дно бочки" з точки зору того, що вона може запропонувати Україні.

Європейський Союз навряд чи дотримається обіцянки поставити Києву мільйон вкрай необхідних артилерійських снарядів до весни цього року, адже наразі він надав лише близько третини від цієї кількості. Північна Корея, злиденна диктатура з 25-мільйонним населенням, за той самий період поставила до Росії понад мільйон снарядів, згідно із заявами західних чиновників і російського уряду.

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Українські офіційні особи заявили, що якщо допомога повністю припиниться, вони не зможуть продовжувати й без того важку військову кампанію з відвоювання втрачених територій і, можливо, не зможуть стримати російські підрозділи, підтримувані набагато більшою країною, яка має переважаючі запаси живої сили.