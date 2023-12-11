Доба на Донеччині: під вогнем Катеринівка, Курахове та Торецьк, є пошкодження
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Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, інформація про постраждалих не надходила.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Як зазначається, на Донецькому напрямку обстріляні з артилерії Єлизаветівка і Катеринівка Мар'їнської громади. У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки у Берестках, обстріляно приватний сектор Курахового.
На Горлівському напрямку зруйновано крамницю у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено 6 приватних будинків і господарчу будівлю. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка.
"На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади, обстріляні Верхньокам'янське і Переїзне Званівської громади, Торське і Зарічне Лиманської громади", - йдеться у повідомленні.