У боях за Україну загинув актор Андрій Павленко

Актор Андрій Павленко загинув, захищаючи Україну на фронті.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці дружина актора Дарія Орєхова, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна нікого не шкодує… війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Я буду дуже сумувати за тобою коханий", - йдеться в повідомленні.

Андрій Павленко знімався у таких стрічках як "Жіночий лікар", "Лист очікування", "Дев’ять життів Нестора Махна", "Пристрасті за Чапаєм", "Перевертень у погонах", "Фото на документи", "Сашка", "1941" та інших.

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