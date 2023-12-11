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У боях за Україну загинув актор Андрій Павленко

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У боях за Україну загинув актор Андрій Павленко
Актор Андрій Павленко загинув, захищаючи Україну на фронті.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці дружина актора Дарія Орєхова, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна нікого не шкодує… війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Я буду дуже сумувати за тобою коханий", - йдеться в повідомленні.

Андрій Павленко знімався у таких стрічках як "Жіночий лікар", "Лист очікування", "Дев’ять життів Нестора Махна", "Пристрасті за Чапаєм", "Перевертень у погонах", "Фото на документи", "Сашка", "1941" та інших.

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Топ коментарі

  • Alex Malek 1eaaacaf
    Вічна пам'ять ГЕРОЮ....
  • николай николаенко 598090f8
  • володимир омельянов
    На жаль гинуть найкращі, тоді як в рашистів біосмітя ,будь ти проклятий путін і дибільний народ цього терористичного нациського утворення під назвою рф.
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