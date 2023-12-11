Ми можемо побачити набагато більше воєн у всьому світі, якщо суверенітет України буде порушено, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Порушення статуту ООН та суверенітету України відкриє двері для нового конфлікту.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ.

Глава МЗС відповів на питання, коли і яким чином може закінчитися війна РФ проти України. За його словами, він "не може передбачити майбутнє".

"Тому не знаю, чим це закінчиться, але ми знаємо, які принципи поставлені на карту, і нам потрібно переконатися, що все закінчиться на наших принципах, і це дуже важливо: Статут ООН, суверенітет української нації - це необхідно зберегти, тому що, якщо вони будуть порушені, це відчинить двері для нового конфлікту, подібного до цього, і це буде дуже складний прецедент, і ми можемо побачити набагато більше воєн у всьому світі", - пояснив міністр.

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