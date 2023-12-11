"Заморожування" війни в Україні було б "заморожуванням" несправедливості, - Бербок
Про це написала міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у гостьовому дописі в газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Бербок наголосила на важливості допомоги Україні у війні проти Росії перед дискусією з колегами з ЄС у Брюсселі в понеділок.
"Заморожування" звучить технічно, майже стерильно. Наче з ним прийшов зимовий спокій, тиша… Насправді ж, як би сильно всі ми не хотіли припинення війни, "заморожування" конфлікту було б "заморожуванням" несправедливості", - зазначила вона, додавши, що цього не повинно статися.
Тим, хто закликає до заморожування, міністр навела як аргумент те, що це позбавить Україну її суверенітету та ідентичності. До того ж, у цьому випадку продовжить існувати російська загроза безпеці Європи.
"Ми не підтримуємо Україну лише через відданість другові. Ми підтримуємо її, щоб вона могла звільнити свій народ із пекла. І тому що це в наших власних інтересах безпеки", - заявила політик.
За її словами, саме мужні чоловіки та жінки в Україні запобігли поширенню війни на інші європейські країни, такі як Молдова. Твердження про неефективність міжнародної підтримки є хибним, переконана глава німецького МЗС.
Україна змогла звільнити більше половини територій, окупованих з лютого 2022 року, і перевести російський флот до стану оборони в Чорному морі, зазначила Бербок
Міністри закордонних справ країн ЄС зібралися 11 грудня в Брюсселі на останнє чергове засідання цього року. Вони обговорять продовження підтримки України у війні проти Росії, зокрема фінансової та зброєю. Від федерального уряду участь у зустрічі візьме державний міністр у справах Європи Анна Люрманн, оскільки сама Бербок зараз перебуває на Всесвітній кліматичній конференції в Дубаї.