Аргентина може допомогти об’єднати Латинську Америку навколо України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зацікавлений в організації саміту Україна - Латинська Америка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це глава держави заявив в інтерв’ю представникам латиноамериканських ЗМІ.

"Ми зацікавлені, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у Формулі миру як дуже бажаний представник Латинської Америки. Нам потрібна підтримка всіх континентів. Тут ми бачимо велику державу з цим бажанням і можливостями.

Друге. Я дуже зацікавлений в об’єднанні Латинської Америки навколо України. Для нас це об’єднання навколо правди. Я зацікавлений у саміті Україна – Латинська Америка. І тут я хотів би, щоб Хав’єр Мілей також нам допоміг в активізації та організації такої платформи", - зазначив президент в Буенос-Айресі.

За словами Зеленського, для конкретних домовленостей потрібен час, щоб команди обох країн мали змогу опрацювати всі питання. Однак, додав глава держави, під час спілкування з нагоди інавгурації з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм отримав позитивний сигнал щодо тем, у яких зацікавлена Україна.

Також, на його думку, Україна й Аргентина можуть співпрацювати в інших напрямах, зокрема в енергетичному, щоб у рази наростити товарообіг між двома державами.

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