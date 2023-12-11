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Аргентина може допомогти об’єднати Латинську Америку навколо України, - Зеленський

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Аргентина може допомогти об’єднати Латинську Америку навколо України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зацікавлений в організації саміту Україна - Латинська Америка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це глава держави заявив в інтерв’ю представникам латиноамериканських ЗМІ.

"Ми зацікавлені, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у Формулі миру як дуже бажаний представник Латинської Америки. Нам потрібна підтримка всіх континентів. Тут ми бачимо велику державу з цим бажанням і можливостями.

Друге. Я дуже зацікавлений в об’єднанні Латинської Америки навколо України. Для нас це об’єднання навколо правди. Я зацікавлений у саміті Україна – Латинська Америка. І тут я хотів би, щоб Хав’єр Мілей також нам допоміг в активізації та організації такої платформи", - зазначив президент в Буенос-Айресі.

За словами Зеленського, для конкретних домовленостей потрібен час, щоб команди обох країн мали змогу опрацювати всі питання. Однак, додав глава держави, під час спілкування з нагоди інавгурації з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм отримав позитивний сигнал щодо тем, у яких зацікавлена Україна.

Також, на його думку, Україна й Аргентина можуть співпрацювати в інших напрямах, зокрема в енергетичному, щоб у рази наростити товарообіг між двома державами.

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Топ коментарі

  • Олександр САТ РЕМ
    Ганс Зеленіан Андерсен
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    якщо не обєднає США І ЄС З НАТО,то хто ж тоді психіатр "зззеденту"???
  • Oleksiy b4770ff8
    Нелох так і не зрозумів, що його послали дипломатичною мовою. Але, щоб це зрозуміти, слід бути дипломатом із досвідом, а не клоуном.
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