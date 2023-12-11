Внаслідок ракетної атаки у Києві без світла залишилося 120 споживачів

У Києві внаслідок ракетної атаки вночі 11 грудня без електроенергії залишилося 120 споживачів.

Про це повідомили у Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

"У результаті нічної атаки без напруги 120 споживачів. Триває огляд пошкоджених об’єктів", - йдеться в повідомленні.

Загалом через бойові дії, технічні причини та негоду знеструмлено 491 населений пункт в Україні. Зокрема, знеструмлення є також у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кировоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

"Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачається", - зазначають в Міненерго, попри складну ситуацію.

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