Внаслідок ракетної атаки у Києві без світла залишилося 120 споживачів
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У Києві внаслідок ракетної атаки вночі 11 грудня без електроенергії залишилося 120 споживачів.
Про це повідомили у Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
"У результаті нічної атаки без напруги 120 споживачів. Триває огляд пошкоджених об’єктів", - йдеться в повідомленні.
Загалом через бойові дії, технічні причини та негоду знеструмлено 491 населений пункт в Україні. Зокрема, знеструмлення є також у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кировоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
"Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачається", - зазначають в Міненерго, попри складну ситуацію.