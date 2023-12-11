Угорщина проти Європи та всього, що вона підтримує, зокрема й України, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував інформацію про те, що Угорщина не змінила своїх планів блокувати всі рішення щодо допомоги та підтримки України, які розглядатимуться на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня.
Про це литовський міністр сказав у спілкуванні з журналістами у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Єдине, як я можу трактувати угорську позицію не лише щодо України, а й з інших питань, це те, що Будапешт – проти Європи та всього, що вона підтримує", - зазначив Ландсбергіс.
За його словами, наразі йде зіткнення між тими, хто хоче, щоб Європа була сильною, та тими, хто не хоче, щоб Європа взагалі існувала.
"Якщо ми знайдемо раціональне рішення, цей крок може бути вирішеним. Якщо ні, на нас чекають темні часи", - додав Ландсбергіс.