Новини

Угорщина проти Європи та всього, що вона підтримує, зокрема й України, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

4 26038
Угорщина проти Європи та всього, що вона підтримує, зокрема й України, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував інформацію про те, що Угорщина не змінила своїх планів блокувати всі рішення щодо допомоги та підтримки України, які розглядатимуться на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня.

Про це литовський міністр сказав у спілкуванні з журналістами у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Єдине, як я можу трактувати угорську позицію не лише щодо України, а й з інших питань, це те, що Будапешт – проти Європи та всього, що вона підтримує", - зазначив Ландсбергіс.

За його словами, наразі йде зіткнення між тими, хто хоче, щоб Європа була сильною, та тими, хто не хоче, щоб Європа взагалі існувала.

"Якщо ми знайдемо раціональне рішення, цей крок може бути вирішеним. Якщо ні, на нас чекають темні часи", - додав Ландсбергіс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина на саміті ЄС блокує усі питання щодо України

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • CryptoShorts
    їбанутися можна з цими євроімпотентами: через одного негідника - мадярщину - європа готується до темних часів. а терміново змінити принцип прийняття рішень в ЄС - ні??
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    не варто говорити про темні часи в ЄС,коли можна просто напросто викинути накуй перегорівшу мадярську лампочку із європейської гірлянди
  • Hanka Panyanka
    дивний союз...навіщо об'єднувати в одному союзі сили, які працюють на його розкол та проти його розвитку... це якийсь політичний мазохізм...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини