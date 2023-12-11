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Кулеба вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ проведе зустріч із Сійярто

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Кулеба вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ проведе зустріч із Сійярто
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проведе зустріч із угорським колегою Петером Сійярто вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це він повідомив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Сьогодні я зустрінуся з міністром закордонних справ Угорщини. Це буде наша перша особиста зустріч з початку повномасштабного вторгнення. І думаю, цей факт говорить сам за себе: ми продовжуємо говорити з Угорщиною. Як я вже зазначив, Україна змінила своє законодавство щодо освіти і використання мов нацменшин у той спосіб, як цього хотіла Угорщина. І до цього факту треба проявити повагу", - розповів міністр.

"У рішенні Єврокомісії були конкретні формулювання – що Україна має привести законодавство у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії. І усі ключові рекомендації Венеційської комісії були втілені… Думаю, правила гри мають бути чесними. Якщо нам кажуть зробити щось, і це виконано – це слід визнавати як результат", – додав глава МЗС.

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