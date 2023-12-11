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Росіяни масовано наступають на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Сили оборони

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Росіяни масовано наступають на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Сили оборони
10 грудня російська армія розпочала масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Вчора ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Активно застосовує авіацію, керовані авіабомби. За добу здійснив 15 авіаударів", - зазначив Штупун. 

Він додав, що перед масованим наступом загарбники зазвичай проводять артпідготовку або скидають керовані авіабомби.

"Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за добу зафіксовано 72 бойових зіткнення. Це дуже багато. Майже всі вони на Донеччині. Російські війська також здійснили 610 артилерійських обстрілів", - розповів Штупун.

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Армія РФ намагається просуватися поблизу Авдіївки на півночі та півдні. За добу Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 11 російських танків і 15 інших бронемашин. Ворог за добу втратив на Донеччині 400 осіб.

"Вже фіксуються випадки, коли для поповнення втрат, російська армія перекидає неекіпірованих вояк, які змушені знімати засоби захисту з поранених і мертвих окупантів", - розказав речник.

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Топ коментарі

  • Vyacheslav Horbokon
    Зеленський обіцяв в Омані здати Україну , яка перемога!
  • Станіслав Лагуцький
    хто винен в затягувані бойових дій і загибелі наших героїв на фронті?,вже 8 місяців як добровольчий полк ім.С.Бандери подав план /без подробиць/ звільненя півдня і криму спецоперація вперше в світі мабудь такого плану в офіс президента 6 звернень ,головнокомандуючому 3 зверненя, міністру оборони 2 зверненя ,рнбо 2 зверненя,СБУ,розвідка по 2 зверненя ніякої реакції через 8 місяців прийшло відповідь від генштабу бюрократична що ЗСУ воюе і саме справиться без добровольців,а ми могли б вже звільнити тисячі наших полонених -це одна із головних задач,зберегти життя тисяч наших воїнів і звільнити територію а може це був би кінець війні ,бюрократія і не готовність до рішучих дій ,страх перед путіним керівників проблема.
  • Andrijmak63
    Чмобіки, алкоголіки, тупі і ще тупіші орки.....посилили наступ. У глядачів марафону станеться заворот кишок (мозку там немає)
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