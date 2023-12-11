В енергосистемі знову дефіцит потужності, залучається аварійна допомога з двох країн, - "Укренерго"

Сьогодні в енергосистемі знову є дефіцит. Для підтримки балансу залучено аварійну допомогу з Румунії та Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Споживайте електроенергію ощадливо! В енергосистеми дефіцит потужності. Причини - недостатній обсяг генерації на тлі високого рівня споживанні в країні. Можливості електростанцій щодо збільшення виробництва електроенергії все ще сильно обмежені. Сьогодні одразу три енергоблока не включились в роботу у визначений час через продовження терміну аварійного ремонту. На інших блоках теплоелектростанцій тривають аварійні та планові ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні", - йдеться у повідомленні.

Диспетчерський центр "Укренерго" вже зранку бачить, що споживання перевищує прогнозний рівень на 2,2%. Це еквівалентно роботі щонайменше двох додаткових блоків теплових електростанцій, потужностей яких наразі немає в наявності. В окремих областях зростанню споживання сприяє і погіршення погодних умов: сильний вітер та ожеледиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В енергосистемі дефіцит потужності, залучається аварійна допомога з Румунії та Польщі, - "Укренерго"

Ліміти споживання в регіонах не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

Для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо ОЩАДЛИВО СПОЖИВАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ.

"Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр "Укренерго" змушений з 7 грудня щодня залучати аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії сусідніх країн. Зокрема:

- сьогодні, 11 грудня, аварійна допомога залучена з Румунії з 10:00 до 17:00 та з 11:00 до 14:00 з Польщі.

- вчора, 10 грудня аварійна допомога була залучена з Румунії та Польщі з 14:00 до 18:00 сумарною величиною 1400 МВт*год", - додають в "Укренерго".

Також читайте: Ситуація в енергосистемі контрольована, через негоду та обстріли знеструмлено 455 населених пунктів, - Міненерго