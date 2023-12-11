ЗСУ провели успішні локальні контратаки на Авдіївському напрямку, - британська розвідка

Авдіївка залишається ареною найбільш інтенсивних бойових дій на фронті. ЗСУ провели успішні локальні контратаки на Авдіївському напрямку, позбавивши армію РФ повного контролю над селом Степове.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що впродовж минулого тижня місто Авдіївка Донецької області залишалося ареною найбільш інтенсивних бойових дій на фронті.

Згідно з офіційними даними, опублікованими Україною, у деякі дні близько 40 відсотків усіх бойових зіткнень відбувалося саме на Авдіївському напрямку.

Російські наступальні дії здебільшого характеризуються атаками піхоти, на штурми кидають підрозділи "Шторм-Z".

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Міноборони Британії зазначає, що українські сили провели низку вдалих контратак поблизу Степового.

"Українські підрозділи, ймовірно, провели успішні локальні контратаки, позбавивши російських військ повного контролю над селом Степове. Саме тут Росія намагається однією частиною руху в кліщі охопити Авдіївку та її добре захищену промислову зону", - додали у британській розвідці.

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