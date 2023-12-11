Єврорада розглядатиме чотири питання щодо України, ключове - відкриття переговорів про вступ до ЄС, - Кулеба
Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Кулеби, засідання Євроради буде складним, оскільки розширення - це великий процес, який охоплює не лише Україну.
"На обговоренні буде чотири питання, пов’язані з Україною. Перше – відкриття переговорів про вступ, друге – затвердження Ukraine Facility, що забезпечуватиме макрофінансову стабільність в Україні, третє – продовження фінансування Європейського фонду миру, щоб ЄС міг надавати Україні летальну й нелетальну допомогу. Четверте – це схвалення 12-го пакета санкцій", - додав глава МЗС
Він додав, що всі ці питання є важливими, але ключовим є рішення про відкриття переговорів про вступ.
"Я навіть не хочу говорити про нищівні наслідки, якщо Єврорада не зможе ухвалити цього рішення, не лише щодо України, а в ширшому контексті процесу розширення. Ми зробили своє "домашнє завдання" і очікуємо, що ЄС зробить своє", - наголосив міністр.
Він додав, що українські дипломати продовжать працювати з окремими країнами-членами до засідання Європейської ради.