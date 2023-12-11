Німеччина збільшить військову допомогу Україні з 4 млрд євро до 8 млрд наступного року

Подвоєння допомоги Україні підтвердила державна міністерка у справах Європи ФРН Анна Люрманн перед початком зустрічі голів МЗС країн ЄС у Брюсселі.

Про це пише Укрінформ, інформує Цензор.НЕТ.

"Федеральна Республіка Німеччина збільшить наступного року вдвічі військову підтримку України - з 4 млрд євро до 8 млрд", - заявила заступниця глави МЗС.

Люрманн зазначила, що нинішній тиждень також є вирішальним, адже партнери хочуть відкрити переговори щодо членства України в ЄС. Позиція ФРН тут є дуже чіткою, зазначила Люрманн і додала, що "26 членів ЄС дуже згуртовані в тому, що хочуть початку таких переговорів", та висловила сподівання, що так і станеться попри позицію Угорщини.

Дипломатка запевнила загалом, що Німеччина продовжує міцно стояти на боці України.

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