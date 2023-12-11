Німеччина збільшить військову допомогу Україні з 4 млрд євро до 8 млрд наступного року
1 5507
Подвоєння допомоги Україні підтвердила державна міністерка у справах Європи ФРН Анна Люрманн перед початком зустрічі голів МЗС країн ЄС у Брюсселі.
Про це пише Укрінформ, інформує Цензор.НЕТ.
"Федеральна Республіка Німеччина збільшить наступного року вдвічі військову підтримку України - з 4 млрд євро до 8 млрд", - заявила заступниця глави МЗС.
Люрманн зазначила, що нинішній тиждень також є вирішальним, адже партнери хочуть відкрити переговори щодо членства України в ЄС. Позиція ФРН тут є дуже чіткою, зазначила Люрманн і додала, що "26 членів ЄС дуже згуртовані в тому, що хочуть початку таких переговорів", та висловила сподівання, що так і станеться попри позицію Угорщини.
Дипломатка запевнила загалом, що Німеччина продовжує міцно стояти на боці України.