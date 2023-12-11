Словаччина звернеться до ЄС із закликом до спільного вирішення питання імпорту з України

Словаччина має намір закликати Європейську комісію спільно вирішити питання імпорту товарів з України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив журналістам міністр сільського господарства Словаччини Річард Такач перед початком засідання Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства у понеділок у Брюсселі.

"Ми будемо закликати Європейську комісію вирішити це питання (імпорту українських товарів. – Ред.) спільно, а не залишати на розсуд окремих країн-членів Європейського Союзу", - сказав Такач.

За його словами, тема імпорту українських товарів буде однією з найголовніших на сьогоднішній зустрічі очільників міністерства сільського господарства країн-членів ЄС.

Крім того, заборона імпорту українських товарів буде обговорена під час спільної зустрічі п’яти очільників міністерств сільського господарства Румунії, Болгарії, Угорщини, Польщі та Словаччини.

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