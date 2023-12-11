В Ірландії готуються суттєво скоротити виплати українським біженцям
Про це пише видання The Irish Times, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що 11 грудня заплановане засідання комітету Кабміну з питань України, на якому міністри планують обговорити пропозиції міністра з питань інтеграції Родеріка О'Гормана про скорочення виплат майбутнім українським біженцям та надання безкоштовного житла лише на 90 днів. Розгляд цього питання Кабміном у повному складі має відбутися у вівторок.
Згідно із планом зміни допомоги, виплати у розмірі 220 євро на тиждень зменшать до 38,80 євро на тиждень. Це сума, яку виплачують шукачам притулку з інших країн. Крім того, очікується, що новоприбулих українців розміщуватимуть у державному житлі на 90 днів, а потім попросять знайти своє.
Зазначається, що ці плани можуть узгодити вже цього тижня. Додається, що зміни не стосуватимуться 100 тисяч українських біженців в Ірландії, які вже отримали прихисток у країні, а лише тих, хто прибуде у майбутньому.