Енергетики повернули світло у Дарницький район Києва

Енергетики ДТЕК повернули світло у Дарницький район Києва після нічної атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

У повідомленні нагадується, що сьогодні під ранок російські окупанти знову атакував столицю ракетами. Пошкоджень зазнали об’єкти електромереж, через що без світла залишились 120 приватних домівок в Дарницькому районі.

"Відразу після відбою тривоги наші енергетики вирушили на місце та після дозволу ДСНС приступили до ремонту. Станом на 11:46 ми повернули світло в усі домівки, знеструмлені через обстріл. Дякуємо ППО за чудову роботу", - зазначили в ДТЕК.

Як повідомлялося, у Києві внаслідок ракетної атаки вночі 11 грудня без електроенергії залишилося 120 споживачів.

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, близько 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами по Києву, попередньо, балістичного типу. За даними Повітряних сил, сили ППО вночі знищили 8 балістичних ракет та 18 "шахедів".