Глава МЗС Швеції Більстрьом закликав ЄС збільшити допомогу Україн
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Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом підтримує збільшення політичної, військової та фінансової допомоги Україні.
Про це він заявив перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні у нас буде дуже інтенсивна дискусія щодо України, яка є дуже важливою. Уряд Швеції підтримує та вважає, що нам зараз треба рухатися далі як у плані вступу України до ЄС, так і у збільшенні нашої політичної, військової та фінансової підтримки України", - зазначив очільник МЗС.
Також Більстрьом наголосив на важливості вжиття подальших заходів з метою обмеження спроможностей Росії вести війну проти України.