Росіяни проведуть президентські вибори на окупованих територіях України

Російський Центрвиборчком оголосив про плани провести 15-17 березня 2024 року голосування на окупованих територіях України в рамках чергових виборів президента РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пропагандистське видання РИА-Новости.

Російська ЦВК ухвалила рішення про проведення голосування на "виборах" президента країни в так званих "нових регіонах", де діє "воєнний стан". "Новими регіонами" росіяни називають окуповані частини українських областей. "Воєнний стан" загарбники оголосили там у жовтні 2022 року.

Центрвиборчком РФ також стверджує, що провів консультації щодо голосування на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з Міноборони та ФСБ РФ, а також з окупаційною "владою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибори президента в Росії вперше проводитимуть протягом 3 днів - з 15 по 17 березня