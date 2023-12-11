Новини

Велика Британія передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісні човни

4 98515
Велика Британія передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісні човни
"Морська коаліція" Британії та Норвегії передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісні човни.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика Британія передасть Україні 20 броньованих машин-амфібій Viking  та 23 швидкісні човни", - йдеться в повідомленні.

За інформацією міністерства оборони Норвегії, 11 грудня у Лондоні презентують створення коаліції. Туди також прибуде міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Велика Британія надасть Україні два мінні тральщики типу Sandown для підвищення безпеки в Чорному морі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія створить орган нагляду за дотриманням санкцій проти Росії

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Dmitry Kovalchuk
    Боневтік зупинив майже всі оборонні програми, які започаткував Порох і всі гроші вкладав у повну маяню, типа велике будівництво.

    А в цей час ***** готувався до нападу.

    А тепер, мільйон чинуш і різні силовики собі поробили бронь, а банди ухилянтів мордоворотів у військовій формі бвгають по вулицям і відловлюють звичайних чоловіків на мясо
  • Roman Tok
    Він возе в Антарктиду полярників, йому аби куди але щоб не в ЗСУ, було до війни, да і цілих півтора роки так само
  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, друзі.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини