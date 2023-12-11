Початок переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня через позицію Угорщини, - ЗМІ

Початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року, якщо Угорщина не дасть своєї згоди на саміті ЄС у Брюсселі 14-15 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Зазначається, що на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня обговорюватимуться кілька питань, що стосуються України. Перше з них - початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання Україні 50 мільярдів євро економічної підтримки та ще 20 мільярдів євро на потреби української армії. Крім того, на порядку денному - новий пакет санкцій проти РФ.

Видання наголошує, що забезпечення нової фінансової допомоги від Європи є критично важливим на тлі проблем з узгодженням фінансування у США.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що буде блокувати питання України. Він вимагає від ЄС "стратегічну дискусію" щодо підтримки Києва.

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На думку дипломатів ЄС, заявки Грузії, Боснії та Герцеговини щодо їх приєднання до ЄС Орбан підтримав, але вони проваляться, якщо Угорщина накладе вето на Україну.

Високопоставлені дипломати ЄС у коментарі виданню заявили, що якщо Угорщина заблокує підтримку України, початок переговорів про вступ може бути відкладений до березня.

"Ті, хто очікує, що Орбан поступиться, описали можливий компроміс, перенісши початок переговорів з Україною на березень за остаточних умов. Інші хвилюються, що цього разу угорського лідера не вдасться переконати", - додає видання.

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