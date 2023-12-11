В окупованому Криму до армії РФ мобілізували десятки тисяч осіб, - Ташева

За офіційними даними, з 2014 року в окупованому Криму на строкову службу було призвано близько 40 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Дрон.Медиа, про це в інтерв'ю заявила постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева.

За словами чиновниці, статистика щодо мобілізації чоловіків на окупованому півострові є "закритою інформацією".

"Ми намагаємося стежити через додаткові джерела. Наприклад, це виділення земельних ділянок тим, хто пішов на контрактну службу. Або за кількістю похоронів. Важко сказати однозначно, але це десятки тисяч людей, мобілізованих за весь період повномасштабного вторгнення, але не про всіх відомо", - розповіла Ташева.

Вона також зазначила, що з 2014 року в Криму на строкову службу було призвано близько 40 тисяч осіб.

"Це однозначно порушення міжнародного гуманітарного права, це злочин. Оскільки держава-окупант не має права призивати до своїх збройних сил громадян, які мешкають на цій території,- це порушення Женевської конвенції", - підсумувала Ташева.

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