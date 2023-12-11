"Карта повітряних тривог, Умєров, калій йодид та Пригожин": Google назвав найбільш популярні запити в Україні в 2023 році

Google опублікував рейтинг пошукових запитів за 2023 рік, проаналізувавши, що найчастіше шукали українці та до яких тем найбільше зростав інтерес протягом цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у підсумковому рейтингу.

Так, серед визначальних моментів року першу позицію посів запит "Карта повітряних тривог". На другому місці був запит "Графік відключення світла", а на третьому – Пригожин. Серед трендових запитів року також Deep State, Ізраїль та Каховська ГЕС.

Серед персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, на першому місці Міністр оборони України Рустем Умєров. Далі йдуть Спартак Суббота, Олександр Усик, Володимир Путін, Михайло Мудрик, Кирило Буданов, Дмитро Лінартович, Ірина Фаріон та Гарік Бірча.

Щодо людей, які пішли назавжди у 2023 році, найбільше запитів було про Євгена Пригожина, Ніну Матвієнко та Дениса Монастирського.

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У категорії "Фільми" у 2023 році українців найбільше зацікавив новий фільм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", що розповідає про історію створення атомної бомби. Також в першій десятці – "Аватар 2: Шлях води", українська "Мавка", "Форсаж 10", Джон Уік 4, найкасовіший фільм року у світі "Барбі" та трагікомедія українського режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург".

Серед телевізійних серіалів лідером став серіал "Венздей". Крім того, українці цього року шукали нові сезони серіалів "Гарний лікар", "Будиночок на щастя" та "Відьмак", а також турецькі драматичні серіали "Криваві квіти" та "Зимородок".

У категорії "Покупка року" українці більше всього цікавилися, де купити калій йодид. Серед топових запитів щодо покупок також лідер минулого року генератор, онлайн квитки на Укрзалізницю, нова модель iPhone та повербанк.

У 2023 році українські користувачі шукали, що таке гепатит А, Хамас та РЕБ. Також українці намагалися з'ясувати значення слів "Редан", "Макеба", "КАБ", "Касетні боєприпаси" та "ІПСО".

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